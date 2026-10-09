Віткофф і Кушнер зустрінуться з українськими та європейськими посадовцями в Маямі для обговорення нових пропозицій – ЗМІ

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю зустрінуться в Маямі з українською переговорною командою та європейськими посадовцями, щоб представити нові пропозиції щодо виходу з глухого кута у війні РФ проти України, повідомляє Axios із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

За даними видання, одна з пропозицій передбачає часткове припинення вогню, яке охоплюватиме удари по енергетичній інфраструктурі та перевезення зерна. Україна заявила про готовність до такого кроку, тоді як Росія поки не виявила значного інтересу до цієї ідеї.

"Усі вони стурбовані зимою. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються стати посередником між сторонами з метою розробки єдиної пропозиції", – зазначило джерело в США.

Сторони також планують обговорити гарантії безпеки для України та план повоєнного економічного відновлення. До переговорів запрошені радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники НАТО та ЄС.

Деякі джерела повідомляють Axios, що після після перемовин Кушнер і Віткофф можуть відвідати Москву.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна команда у п'ятницю в США зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, очікується, що перемовини будуть тривати два дні.

"Українська переговорна команда зустрічається завтра в п'ятницю у США з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. І з нашої сторони Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Також очікується зустріч два дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи", – сказав Зеленський журналістам у четвер.