СБУ повідомила про підозру доцентці столичного вишу, яка "злила" у соцмережі позиції ППО

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну мешканку Києва, яка зняла на відео і поширила у соцмережах позиції української ППО, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, фігуранткою виявилася доцентка одного із столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією відомства, згодом жінка опублікувала ролик одразу на декількох своїх акаунтах у Фейсбуку, Інстаграмі, ТікТоку та Ютубі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного розповсюдження закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

В СБУ нагадують, що на цьому тижні співробітники Служби вже затримали киянина, який "засвітив" позиції української ППО у телеграм-каналі прокремлівського блогера.

"Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО, а також удари ворога по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України", – наголошується в повідомленні.

В СБУ зауважують, що системно відпрацьовують випадки поширення таких матеріалів у мережі "Інтернет" та притягують їхніх авторів до відповідальності. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають тюремне ув'язнення.

"Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!", – йдеться в повідомленні.