Освітній омбудсмен закликає керівників закладів освіти не замовчувати випадки насильства і цькування

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що у закладах освіти досі зберігається тенденція приховувати або "згладжувати" факти цькування.

"З початком нового навчального року зросла кількість звернень, а також публікацій у соціальних мережах щодо випадків насильства, зокрема булінгу в закладах освіти. Головною причиною такого зростання, на мою думку, є підвищення обізнаності учасників освітнього процесу про свої права та інструменти захисту. Більшість заяв до нас подають батьки, адже в умовах війни, під постійними загрозами ракетних обстрілів та атак дронів, безпека дітей є для них найвищим пріоритетом. Кожен з батьків шукає освітнє середовище, де дитина почуватиметься в безпеці", – написала Лещик в мережі Facebook.

Вона наголосила, що насильство є неприпустимим та не має жодних виправдань, і як би не поводився здобувач освіти, педагог зобов'язаний реагувати виключно в правовому та офіційному порядку.

"На жаль, у закладах освіти досі зберігається тенденція приховувати або "згладжувати" факти цькування. Медіація є важливою, але вона повинна доповнювати офіційне реагування, а не замінювати його. Керівники шкіл нерідко намагаються уникнути розголосу або через прагнення зберегти репутацію закладу, або через вплив батьків кривдника, або небажання займатися бюрократичними процедурами. Це стосується як цькування серед дітей, так і випадків, де кривдниками є педагоги або де булять вчителів", – додала омбудсмен.

Лещик розповіла, що наразі ситуацію, що сталася в закладі професійної освіти в Ізмаїлі на Одещині, розслідує поліція, педагога звільнено, однак, на її думку, цього недостатньо.

"Ми будемо з'ясовувати, чи надходили раніше скарги на педагога від інших учнів та чи звертався сам педагог із заявами щодо неналежної поведінки здобувачів освіти, зокрема щодо використання нецензурної лексики, а також як саме реагував керівник. Наголошую, що чинне законодавство вимагає від керівників та педагогічних працівників реагувати вже на перший факт насильства, не чекаючи на його систематичність", – зазначила вона.

Освітній омбудсмен закликала батьків, учнів, студентів та педагогів у разі виявлення фактів насильства чи неналежної поведінки обов'язково подавати письмову офіційну заяву до керівника закладу освіти та до поліції з відповідними доказами.

"А керівників закладів освіти закликаю: дійте вчасно, не замовчуйте та не зволікайте з реагуванням, захищайте учасників освітнього процесу!" – наголосила вона.

Як повідомлялося, 8 жовтня в соцмережах було оприлюднено відео, на якому, за повідомленнями, викладач Дунайського центру професійної освіти в Ізмаїлі побив студента-першокурсника під час уроку та виштовхав його з класу.

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, коментуючи інцидент, наголосив, що викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента. Він повідомив, що викладача звільнено.

В свою чергу, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до Головного управління Нацполіції в Одеській області та Служби у справах дітей щодо даного інциденту.