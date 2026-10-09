Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни вдарили з артилерії по с. Садове на Херсонщині, загинув чоловік

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни вдарили з артилерії по с. Садове на Херсонщині, загинув чоловік

Російські окупанти в п'ятницю, 9 жовтня, близько 11:00 обстріляли з артилерії с. Садове Херсонського району, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Унаслідок обстрілу загинув 68-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями держави-агресора.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#загиблий #херсонщина #обстріл
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Українській стороні відомі деталі американсько-російських перемовин, але вона їх не розкриватиме – Зеленський

Українській стороні відомі деталі американсько-російських перемовин, але вона їх не розкриватиме – Зеленський

Українській стороні відомо про різні діалоги між російською та американською стороною, але публічно вона їх зміст розкривати не буде, заявив президен…

Читати