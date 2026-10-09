Росіяни вдарили з артилерії по с. Садове на Херсонщині, загинув чоловік

Російські окупанти в п'ятницю, 9 жовтня, близько 11:00 обстріляли з артилерії с. Садове Херсонського району, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Унаслідок обстрілу загинув 68-річний чоловік, який під час удару перебував у будинку", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого військовослужбовцями держави-агресора.