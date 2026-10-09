Радбез ООН на заклик України проведе екстрене засідання у п'ятницю ввечері

Рада безпеки ООН на заклик України проведе екстрене засідання щодо посилення російського терору вже у п'ятницю, 9 жовтня, ввечері, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні о 22:00 за київським часом Рада Безпеки ООН збереться на прохання України у відповідь на ескалацію атак Росії та терор дронами. Ми вдячні головуванню Греції та іншим партнерам України за підтримку у винесенні цього питання на розгляд Ради", – написав міністр у соцмережі Х у п'ятницю.

Міністр наголосив, що Радбез ООН не має стояти осторонь, коли Росія тероризує українських цивільних і атакує критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Україна надіслала запит на проведення екстреного засідання Ради безпеки ООН для розгляду загрози міжнародному миру та безпеці, спричиненої посиленням російського терору.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з п'ятьма дітьми в Прилуках – троє з них були однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, включно з Києвом. Також, поряд з атаками на інші українські міста, російські сили вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську (Донецька обл.), в результаті 30 людей загинуло, 18 отримали поранення.