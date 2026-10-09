У Рівному 14-річну містянку підозрюють в умисному вбивстві військового

14-річна мешканка Рівного підозрюється у вбивстві військового на замовлення спецслужб РФ, їй повідомлено про підозру, наразі дівчина перебуває під вартою, повідомляє поліція Рівненської області.

"14-річна рівнянка, перебуваючи у режимі відеозв'язку з куратором, за його прямою вказівкою спочатку отруїла потерпілого сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а після цього – задушила. Наразі обвинувачена перебуває у слідчому ізоляторі", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграмі у п'ятницю.

За версією слідства, дівчину завербував представник спецслужб РФ, в якого вона закохалася. Той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію, підконтрольну ворогу.

"Так, 30 січня фігурантка прибула до орендованої квартири, де розлила заздалегідь підготовлений алкоголь у бокали та додала наркотичну речовину, яку отримала від замовників через логістичну компанію. Згодом до помешкання прибув 27-річний військовослужбовець, з яким вона познайомилася у месенджері за 10 днів до злочину. Після вживання суміші він знепритомнів", – розповіли у поліції.

За даними слідства, перебуваючи на відеозв'язку з куратором, неповнолітня почала душити військового. Унаслідок механічної асфіксії 27-річний чоловік помер. Працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисницю.

"Слідчі поліції повідомили їй про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за фактом умисного вбивства скеровано до суду. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі", – зазначено у повідомленні.

Нині слідчі слідчого управління поліції Рівненщини встановили й особи куратора та організатора замовлення. Кримінальні провадження відносно них наразі перебувають у підслідності працівників СБУ регіону. Також встановлено, що 14-річна дівчина на замовлення РФ 11 листопада у Рівному підпалила військовий автомобіль Opel Campo. За "роботу" їй обіцяли тисячу доларів, однак коштів вона так і не отримала.