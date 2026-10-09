Засуджено киянина – спортивного арбітра, який організовував "договірні" матчі

Оболонський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості 24-річного киянина в організації "договірних" спортивних матчів, засуджений добровільно перерахував 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України, повідомляє поліція Києва.

"24-річний киянин, який навіть перебував у громадській організації з протидії корупції, впливав на результати матчів із настільного тенісу для заробітку на ставках", – йдеться в повідомленні поліції столиці на сайті в п'ятницю.

За даними поліції, упродовж лютого-квітня 2026 року зловмисник у месенджерах схиляв за гроші професійних гравців у настільний теніс програвати "потрібні" матчі, – під час особистих зустрічей він детально обговорював перебіг матчів та фінальний рахунок.

"За участь у "договірних" іграх спортсменам обіцяв від $500 до $2 тис. "Отримавши гарантію потрібного результату, організатор залучав спільників, які робили великі ставки на букмекерських ресурсах", – уточнюється в повідомленні.

У квітні 2026 року фігуранта затримали "на гарячому" під час передачі грошової винагороди тенісисту та оголосили підозру за ч. 1 ст. 369-3 Кримінального кодексу України (Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань шляхом підкупу).

У червні 2026 року, як інформують у поліції, обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості, в межах якої повністю визнав провину та добровільно перерахував 100 тис. грн на підтримку ЗСУ.

Оболонський районний суд міста Києва затвердив угоду.

Протиправну діяльність чоловіка викрили слідчі Оболонського управління поліції та оперативники Департаменту кіберполіції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури та у співпраці з Українською асоціацією футболу й Національною платформою доброчесності спорту.