РФ останніми тижнями цілить у високовольтні мережі з передачі електроенергії між регіонами – Міненерго

В останні тижні РФ посилила атаки на енергетичну інфраструктуру й цілить в енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу в п'ятницю.

"Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам", – пояснив він.

За словами Некрасова, станом на ранок 9 жовтня через обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській і Харківській областях.

Через пошкодження обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області вимушено застосовуються аварійні відключення. Попередньо оприлюднені графіки там наразі не діють. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас у низці регіонів у п'ятницю застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго.