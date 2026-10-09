МЗС України: отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили

Затриманого у Відні керівника відділу журналістських розслідувань видання "Українська правда" (УП) Михайла Ткача відпустили, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Щойно отримали підтвердження від австрійської сторони, що Михайла Ткача відпустили. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії з учорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуацію було вирішено. Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію", – сказав речник журналістам у п'ятницю.

Він наголосив, що МЗС продовжує працювати над з'ясуванням обставин затримання.

Крім Ткача, було затримано і оператора Ярослава Бондаренка. Наразі консули з'ясовують, чи його теж відпустили.

"Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет. МЗС, ДКС, посольство тримають ситуацію на контролі та підтримують постійний діалог з австрійським МЗС", – додали у відомстві.

Увечері у четвер, 8 жовтня, Тихий повідомив, що посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання у Відні керівника відділу журналістських розслідувань "УП " Ткача.

"Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина", – сказав речник у відповідь на запит журналістів.

Раніше в УП повідомили, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання пов'язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Редакція видання наголосила, що вважає це затримання незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Бондаренком. Видання попросило українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню.