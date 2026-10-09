Фінляндія посилює умови надання громадянства

У Фінляндії для отримання громадянства потрібно буде скласти тест, реформа набуде чинності в березні 2027 року, повідомила Імміграційна служба країни.

"Умови надання громадянства кілька разів посилювалися, і запровадження тесту на громадянство – це останній етап цієї реформи. Раніше вже були внесені зміни, наприклад, у регулювання періоду проживання та вимоги до доходу", – наводяться слова генерального директора фінської імміграційної служби Ілккі Хаахтела.

За її словами, знання, необхідні для отримання громадянства, можна буде продемонструвати за допомогою спеціального тесту, іспиту на атестат або вищої освіти, здобутої фінською чи шведською мовою у Фінляндії.

Реформа буде запроваджена на початку березня 2027 року. Вона стосується кандидатів на отримання громадянства віком від 18 до 64 років.

За проведення тесту на громадянство відповідає Імміграційна служба.