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Синоптики попереджають про сильний вітер на Київщині до кінця доби

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Укргідрометцентр попередив про значні пориви вітру15-20 м/с на території Київщини та Києва у найближчу годину з утриманням до кінця доби, що може ускладнити роботу зокрема енергетиків.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 09 жовтня пориви вітру15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у п'ятницю у телеграм-каналі.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#попередження #київська #пориви_вітру
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