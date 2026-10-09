Кенія та Ботсвана просять Україну повернути своїх громадян, які потрапили в полон, воюючи за Росію, – ЗМІ

Кенія та Ботсвана ведуть переговори з Україною щодо повернення своїх громадян, які потрапили в полон, воюючи за Росію, зокрема Кенія просить повернути п'ять своїх громадян, Ботсвана – одного, повідомляє Bloomberg.

"Уряд Кенії веде переговори щодо повернення п'яти ув'язнених, повідомив міністр закордонних справ Мусалія Мудаваді законодавцям у Найробі в четвер, додавши, що президент Вільям Руто зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському з цього приводу", – йдеться у повідомленні агентства у п'ятницю.

Міністерство закордонних справ Ботсвани раніше повідомило Bloomberg, що прагне відправити одного зі своїх громадян додому з українського табору.

Кенійська влада хоче, щоб її громадян визнали жертвами міжнародної торгівлі людьми замість військовополонених. За словами міністра закордонних справ Мусалії Мудаваді, чоловіків завербували, обіцяючи цивільну роботу. Африканські уряди заявляють, що деякі їхні громадяни їхали до Росії працювати водіями, охоронцями чи кухарями, але їх змусили воювати.

Україна наполягає, що цих військовополонених мають обміняти на українців, яких утримує Росія. Згідно з повідомленням Bloomberg з посиланням українські офіційні джерела, в українському полоні перебувають щонайменше 213 іноземців, без урахування росіян і північнокорейців. Серед них – 37 громадян африканських країн.

За даними кенійського міністра, близько 84 громадян країни загинули або зникли безвісти, ще 34 перебувають у лікарнях Росії. Додому вже повернули 62 кенійців. Із Києвом також обговорюють повернення тіл чотирьох загиблих.

Уряд Зімбабве у заяві в четвер висловив занепокоєння щодо оманливих практик рекрутингу через кордон. "Трагічно, що деякі новобранці були направлені на активні фронти в країнах-господарях без жодної попередньої військової підготовки", – йдеться у документі, не згадуючи Росію чи Україну по назві.

Загалом, за українськими урядовими даними, наведеними у повідомленні, Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 країн. Понад 5 тис із них загинули, а представників 51 країни українські військові взяли в полон.

Як повідомлялося, Україна брала в полон, зокрема, північнокорейських військовослужбовців, яких потім передала Південній Кореї. Оголошення Україною цього факту та поставки до РФ палива з південнокорейських портів стали причиною дипломатичного напруження, унаслідок якого вчора Сеул відкликав з Києва свого посла.