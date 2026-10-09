У Києві затримано чоловіка, який зґвалтував дівчину у парку "Привокзальний"

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який напав на дівчину в парку Дарницького району та зґвалтував її, наразі підозрюваний перебуває під вартою, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері потерпіла поверталась додому через парк "Привокзальний". Підозрюваний, скориставшись відсутністю перехожих, напав на неї ззаду, обхопив за шию, почав душити та відтягнув у кущі. Там він завдав дівчині декілька ударів руками по голові, погрожував фізичною розправою, після чого зґвалтував", – йдеться в повідомленні прокуратури Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, нападника знайшли й затримали.

"Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та перебував на іспитовому терміні. Останні дні чоловік жив на вокзалі неподалік місця злочину", – уточнюють в прокуратурі.

За інформацією прокуратури столиці, затриманий – 22-річний уродженець Житомирщини, йому повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру без добровільної згоди дівчини (ч. 1 ст. 152 КК України).

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.