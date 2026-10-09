В.о. генпрокурора щодо заходів після справи "Карфаген": Тривають службові розслідування, звільнено 8 осіб

Службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом із органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген".

Про це повідомив в.о. генпрокурора Антон Ковальський на своїй сторінці у Фейсбук у п'ятницю, доповідаючи про те, що зроблено Офісом генпрокурора після його призначення виконувачем обов'язки керівника відомства.

Зокрема, він розказав, що зустрічався із керівниками підрозділів Офісу генпрокурора та обласних прокуратур, – задля оцінки управлінських рішень та кадрового аудиту.

"Сьогодні можу говорити про перші результати. Головне: прокуратура не може вимагати відповідальності від інших, якщо не готова вимагати її від себе", – наголосив Ковальський.

За його словами, органи прокуратури продовжують працювати і виконувати покладені на них функції, але у випадках, де є питання до доброчесності та якості управління чи відповідальності керівників, мають бути і відповідні рішення.

В.о. генпрокурора зазначив, що розуміє суспільний запит щодо заходів, вжитих відомством у зв'язку з обставинами, які досліджуються в межах операції "Карфаген".

"Тому коротко про те, що зроблено. Завершено службове розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва. Висновок буде передано до КДКП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано", – повідомив Ковальський.

Також він зауважив, що триває службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. "Перевіряємо дотримання встановленої процедури та обставини, пов'язані з організацією відрядження. Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на всі питання", – наголосив він.

Ковальський уточнив, що окремо триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, затриманого у межах справи "Карфаген".

"Перевіряються обставини використання ним службових повноважень у приватних інтересах та можливого втручання у службову діяльність інших прокурорів. На розгляді КДКП перебуває дисциплінарна скарга Генеральної інспекції ОГП. Посаду, яку він обіймав, ліквідовано", – акцентував в.о. генпрокурора.

Ще одним важливим напрямом роботи відомства він назвав внутрішню безпеку. "Загалом 24 прокурори пройшли поліграфічне дослідження. Отримана інформація передана комісії, яка проводить службове розслідування", – повідомив Ковальський.

Він додав: "За цей період з органів прокуратури звільнено 8 осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген". 7 із них працювали в Офісі Генерального прокурора. 4 звільнено з адміністративних посад, зокрема начальника Департаменту інформаційних технологій та начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки".

Також, за словами в.о. генпрокурора, з адміністративної посади звільнено заступника керівника Черкаської обласної прокуратури, а після цього саму посаду ліквідовано.

Ковальський запевнив, що перезавантаження Офісу генпрокурора триває. "Ліквідовано управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки. Реорганізовано Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій – напрям захисту інвестицій виділено окремо", – деталізував він.

В.о генпрокурора поінформував про кадрові рішення щодо керівників цих підрозділів та про призначення нових керівників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Крім того, Ковальський зауважив, що наразі не використовується передбачена перехідними положеннями Закону №4555 можливість призначення без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів.

"Ця процедура передбачена законом. Водночас вважаю правильним оцінити практику її застосування та вже здійснені за нею призначення", – зазначив він.

Також, за словами в.о. генпрокурора, наразі триває кадровий аудит призначень на адміністративні посади в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах.

"В ОГП з посад звільнено керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнено з адміністративних посад, серед них керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області. Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур", – уточнив він.

Крім цього, як поінформував Ковальський, за результатами оцінки роботи він ухвалив рішення про звільнення з адмінпосад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

"Це лише перший етап. Далі – продовження кадрового аудиту, оцінка роботи керівників, зміни в управлінських процесах та посилення внутрішньої безпеки", – резюмував він.