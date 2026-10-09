ВАКС визнав необґрунтованими активи екскерівника підрозділу детективів БЕБ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України визнав необґрунтованими активи колишнього керівника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олега Ящука на суму 4 млн грн та постановив стягнути ці активи, а саме автомобілі BMW X3 і Toyota Camry, в дохід держави, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"8 жовтня 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованими активів, якими в період 2023-2024 рр. користувалися колишній керівник підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України О. Ящук та його дружина", – йдеться у повідомленні САП у телеграм в п'ятницю.

Йдеться про автомобілі Toyota Camry, 2023 р.в., та BMW X3, 2022 р.в., які зареєстровано на родичку та близького друга посадовця та якими фактично розпоряджався Ящук. Загальна вартість цих активів сягає майже 4 млн грн.

"Аналізом майнового стану суб'єкта декларування, членів його сім'ї, родичів та близьких осіб встановлено неможливість набути це майно за рахунок законних доходів", – наголошується у повідомленні САП.

Суд визнав необґрунтованими ці активи та постановив стягнути автомобіль MW X3 і вартість автомобіля Toyota Camry в дохід держави.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК та на самостійно одержаних доказах.