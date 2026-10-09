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Петиція про запуск у Києві моторних човнів для перевезення пасажирів Дніпром не набрала голосів

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Петиція про запуск у Києві моторних човнів для перевезення пасажирів Дніпром не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запустити в столиці моторні човни в якості додаткового виду транспорту для перевезення пасажирів річкою Дніпро не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 10 серпня і станом на 9 жовтня петиція набрала лише 459 голосів із 6 тис. необхідних.

"Впровадження в якості додаткового виду транспорту моторних човнів та шлюпок для перевезення пасажирів річкою Дніпро дозволить знизити навантаження на комунальний наземний транспорт (автобус, трамвай, тролейбус), а також метро. Звісно, що цей вид транспорту треба обов'язково ліцензувати", – йшлося й петиції.

У червні схожа петиція до столичної влади із закликом відновити та розвивати громадський річковий транспорту на Дніпрі теж не набрала необхідні голоси.

Як повідомлялося, The Telegraph опублікував статтю, у якій вказано, що Володимир Путін залучив генерала Сергія Суровікіна для руйнування мостів через Дніпро, що мають критичне значення для життєдіяльності української столиці.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#київ #петиція #човни #дніпро
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