Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запустити в столиці моторні човни в якості додаткового виду транспорту для перевезення пасажирів річкою Дніпро не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 10 серпня і станом на 9 жовтня петиція набрала лише 459 голосів із 6 тис. необхідних.

"Впровадження в якості додаткового виду транспорту моторних човнів та шлюпок для перевезення пасажирів річкою Дніпро дозволить знизити навантаження на комунальний наземний транспорт (автобус, трамвай, тролейбус), а також метро. Звісно, що цей вид транспорту треба обов'язково ліцензувати", – йшлося й петиції.

У червні схожа петиція до столичної влади із закликом відновити та розвивати громадський річковий транспорту на Дніпрі теж не набрала необхідні голоси.

Як повідомлялося, The Telegraph опублікував статтю, у якій вказано, що Володимир Путін залучив генерала Сергія Суровікіна для руйнування мостів через Дніпро, що мають критичне значення для життєдіяльності української столиці.