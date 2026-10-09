Ексадвоката підозрюють у держзраді: після мобілізації до ЗСУ він передавав ФСБ дані про військових

Правоохоронці затримали 44-річного ексадвоката, який після мобілізації до ЗСУ передавав ФСБ РФ інформацію про розташування українських військових.

"Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її інформацією, після початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік був засуджений за незаконне поширення відомостей про розташування Сил оборони України (ч. 2 ст. 114-2 КК України) і згодом позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю. Після відбуття покарання він мобілізувався до ЗСУ. За даними слідства, перебуваючи на військовій службі, фігурант налагодив зв'язок із представником ФСБ РФ та почав передавати йому розвідувальні дані через телеграм.

"Упродовж серпня 2026 року підозрюваний систематично надсилав російській спецслужбі відомості про місця дислокації українських військовослужбовців у Харківському та Лозівському районах. Цю інформацію ворог міг використати для завдання прицільних авіаційних та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони", – зазначають у преслужбі облпрокуратури.