Навчальний заклад та гуртожиток зазнали ушкоджень на Чернігівщині через атаки безпілотників, є постраждалий – ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби завдавали ударів безпілотниками по цивільних об'єктах Чернігівщини, зазнали ушкоджень навчальний заклад та гуртожиток, фермерське господарство та гіпермаркет, є постраждалий цивільний, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Учора близько 10 ранку через атаку "геранню" у Мрині на Ніжинщині пошкоджено навчальний заклад і гуртожиток. У селі Куликівської громади влучання "бандеролей" по фермерському господарству. Зруйновано будівлю, загорілася солома. Уночі ворог "Геранню" атакував гіпермаркет у передмісті Чернігова. На місці влучання – пожежа", – написав Чаус у телеграм в п'ятницю вранці.

За даними ОВА, у селі Любецької громади "Герань" влучила по подвір'ю приватної садиби, постраждав чоловік старшого віку, в нього акубаротравма.

Із самого ранку в Чернігові російський безпілотник влучив у дах будинку.