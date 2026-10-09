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Мінветеранів хоче запровадити "зелений коридор" для ветеранів на кордоні – Кім

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Мінветеранів хоче запровадити "зелений коридор" для ветеранів на кордоні – Кім

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляє, що відомство працює над впровадженням спеціального "зеленого коридору" на державному кордоні для ветеранів.

"Ми напрацьовуємо те, що має отримати ветеран. У нас в планах, не беріть це за обіцянку, але ми пропрацьовуємо, щоб був "зелений коридор" на кордоні: щоб вони не стояли в черзі; щоб не стояли в черзі в лікарнях; щоб були окремі паркомісця для ветеранів; спрощення робочого місця на підприємствах, які хочуть брати ветерана на роботу", – сказав Кім в інтерв'ю національному телемарафону у п'ятницю.

Він наголосив, що всі ці можливості мають бути оцифровані, інакше не будуть працювати. Наразі Мінветеранів співпрацює у цьому питання з Міністерством цифрової трансформації.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#пропозиція #ветерани #кордон
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