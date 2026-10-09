Київський метрополітен спростував інформацію про зупинку руху на "зеленій" лінії

КП "Київський метрополітен" спростувало інформацію про зупинення "зеленої" лінії метро через знеструмлення, котра поширювалася мережею, та повідомило про спеціальний графік руху цією гілкою у години-пік.

"Інформація про зупинку "зеленої" лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності. Наземний електротранспорт в окремих районах міста тимчасово призупинив роботу", – йдеться у повідомленні офіційного каналу компанії у телеграм в п'ятницю.

Повідомляється, що наразі на Сирецько-Печерській лінії ("зелена" лінія метро) діє тимчасовий спеціальний графік руху в ранкові та вечірні години-пік через обмеження на Південному мосту: одночасно ним може рухатися лише один поїзд метро.

В інший час поїзди курсують у звичному режимі.

Крім того, повідомляється, що водночас через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Інформація про зміну роботи громадського транспорту оперативно розміщується на офіційних каналах КМДА, КП "Київпастранс (https://t.me/kyivpasstrans)", КП "Київський метрополітен (https://t.me/kyivmetroalerts)".

"Просимо довіряти офіційним повідомленням та не поширювати неперевірену інформацію", – наголосили у КП "Київський метрополітен".