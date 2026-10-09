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Об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджено через нічні атаки на Одещину, люди не постраждали – ОВА

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Об'єкти цивільної інфраструктури пошкоджено через нічні атаки на Одещину, люди не постраждали – ОВА
Фото: ДСНС Одещини

Зазнала пошкоджень низка об'єктів цивільної інфраструктури в Одеській області через ворожі обстріли, зокрема склад зі зберігання продуктів у Одесі, кафе та будівлі на території баз відпочинку на півдні області, люди не постраждали, повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок масованого удару пошкоджено склад зі зберігання продуктів, кафе, адміністративну та господарчі будівлі на території баз відпочинку", – написав Кіпер у телеграм в п'ятницю.

За його словами, постраждалих немає.

Як уточнили у ДСНС у телеграм, в Одесі пошкоджено дах складської будівлі, де зберігалися продукти. Пожежу, що виникла, вже ліквідовано. "На півдні області пошкоджені адміністративна та господарчі будівлі на території бази відпочинку. Також загорілася суха трава", – додали у ДСНС.

За іншою адресою, згідно з даними надзвичайників, пошкоджено 11 будинків на базах відпочинку, знищено будівлю кафе. Усі пожежі ліквідовано.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#одеська #наслідки #атаки
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