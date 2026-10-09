Аварійні відключення запроваджені в окремих регіонах – "Укренерго"

Через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомила НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють", – зазначив системний оператор.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Як повідомлялося з посиланням на ДТЕК, у п'ятницю вранці "Укренерго", зокрема, дало вказівку застосувати екстрені відключення світла на правому березі Києва та у Бучанському й Вишгородському районах Київської області.