Окупанти вдарили дроном по Широкій Балці на Херсонщині, є загибла та поранений

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по с. Широка Балка (Херсонська обл.), внаслідок атаки загинула жінка, поранено чоловіка, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 9 жовтня 2026 року близько 06:20 військові рф здійснили атаку по одній із вулиць у селі Широка Балка, скинувши вибухівку з безпілотного літального апарата. Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка, поранення отримав 68-річний чоловік. Обидва під час удару перебували у будинку", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у п'ятницю.