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Окупанти вдарили дроном по Широкій Балці на Херсонщині, є загибла та поранений

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по с. Широка Балка (Херсонська обл.), внаслідок атаки загинула жінка, поранено чоловіка, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 9 жовтня 2026 року близько 06:20 військові рф здійснили атаку по одній із вулиць у селі Широка Балка, скинувши вибухівку з безпілотного літального апарата. Унаслідок атаки загинула 74-річна жінка, поранення отримав 68-річний чоловік. Обидва під час удару перебували у будинку", – йдеться у повідомленні облпрокуратури у Телеграмі у п'ятницю.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дрон #херсонська #жертви
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