У Бучанському районі на Київщині ворог атакував складські приміщення: постраждали троє людей – МВС

У п'ятницю Росія атакувала складські приміщення у Бучанському районі Київської області, під час атаки постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу, рятувальники продовжують шукати жінку, яка попередньо може бути під завалами, повідомляє Міністерство внутрішніх справ у своєму телеграм-каналі.

"У Бучанському районі на Київщині ворог атакував складські приміщення: постраждали троє людей. Одну постраждалу госпіталізували, ще двом надали медичну допомогу на місці. Рятувальники шукають жінку, яка, попередньо, може перебувати під завалами. Зв'язок із нею відсутній. Психологи ДСНС надавали допомогу рідним постраждалих і працівникам підприємства. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, локалізували. Ліквідація наслідків триває", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/68762