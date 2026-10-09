Повітряні сили ЗСУ збили й подавили 114 ворожих БпЛА цієї ночі

Сили оборони України у ніч на п'ятницю знешкодили 114 ворожих цілі, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 8 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 09 жовтня (з 18:00 08 жовтня) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed (93 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Джерело: https://t.me/kpszsu/84253