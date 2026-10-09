На Сумщині внаслідок російських атак загинула людина, 14 травмовано, серед них діти – Нацполіція

Національна поліція України повідомила про наслідки російських атак на Сумщині минулої доби, у Сумській громаді загинув 34-річний чоловік та травмовано двоє хлопчиків віком 12 років, йдеться у відомстві.

"Минулої доби ворог застосовував проти мирного населення області керовані авіабомби, міномети, артилерію і ударні БпЛА різних типів. Сумська громада. Внаслідок ворожого удару загинув 34-річний чоловік, поранення і травми отримали ще троє чоловіків. Внаслідок атаки БпЛА травмовано двоє хлопчиків віком 12 років. У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення і травми отримали двоє людей. Внаслідок влучання ворожого дрону травмовано жінку та чоловіка. У Шосткинській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення і травми отримали четверо жінок і чоловік", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/78936