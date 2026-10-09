9 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора, Всесвітній день пошти, Всесвітній день яйця, Міжнародний день ветеринарної медсестри.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Алфеєвого.

День 1689 Російська агресія - Day 1689 Russian aggression

Всесвітній день пошти

Відзначається щорічно у річницю заснування Всесвітнього поштового союзу (UPU / Tokyo Congress 1969 / Res. C. 11).

Саме 9 жовтня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Вже тоді світ відчув гостру необхідність створення і розвитку міжнародної структури для забезпечення вільного руху поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу — 192 країни, зокрема й Україна. Більш ніж 85000 співробітників налічує національний поштовий оператор - Укрпошта. Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії ("Нова пошта") та кур’єрські служби.

День рієлтора

День рієлтора в Україні відзначається 9 жовтня з 2000 року. Цю дату встановили в 1999 році на першому всеукраїнському з’їзді рієлторів.

Рієлтор – це експерт у галузі роботи з нерухомістю. Він виступає посередником з укладання угод щодо купівлі та продажу, оренди та інших операцій, пов’язаних с нерухомістю.

Хоча назва професії "рієлтор" є сучасною, у цього заняття дуже давня історія. Посередництво щодо торгівлі та операцій з нерухомістю існували у всі часи.

Гарний рієлтор – справжній професіонал, який підшуковує цікавий для людини варіант нерухомості, розв’язує юридичні питання під час укладання угоди, добре обізнаний в останніх змінах законодавства щодо житла, швидко реагує на зміни ринкової кон’юнктури.

Всесвітній день яйця

У 1996 році під час віденської конференції Міжнародна яєчна комісія проголосила, що відтепер у другу п’ятницю жовтня буде проводитися Всесвітній день яйця. Комісія заявила, що є як мінімум 12 аргументів на користь цього свята. І більшість (включно з виробниками яєць) погодилися з цією пропозицією.

Всесвітній день яйця – це подія, що присвячена вшануванню неймовірного, багатого на поживні речовини продукту, яким є яйце. Недарма яйця називають суперфудом. Цей день покликаний відсвяткувати силу яйця та його потенціал для того, щоб нагодувати світ високоякісними харчовими продуктами. Цей день також є платформою для підвищення обізнаності про користь яєць та їхню важливість у харчуванні людини.

Яйця багаті на білок і слугують основою для безлічі кулінарних творінь, від продуктів для сніданку до приправ. Яйця мали важливе значення в багатьох культурах з декоративних і релігійних причин, а також були символом родючості та уособленням життя і оновлення.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Гольгера Генріка Херхольдта Драхмана (1846-1908), данського письменника, поета;

170 років від дня народження Софії Миколаївни Богомолець (1856-1892), української революційної народниці, матері відомого вченого-патофізіолога О. Богомольця;

140 років від дня народження Іванни Омелянівни Блажкевич (1886-1977), української письменниці, журналістки, просвітниці, сподвижниці жіночого руху в Галичині, громадської діячки;

120 років від дня народження Леопольда Седара Нійлана Сенгора (1906-2001), французького та сенегальського поета, філософа, державного та політичного діяча. На його честь названо Міжнародний інститут французької мови в м. Александрії, стадіон і аеропорт у м. Дакарі, заклади освіти в багатьох країнах світу;

100 років від дня народження Володимира Патика (1926-2016), художника-пейзажиста, народного художника України.

Ще цього дня:

1918 - Обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії;

1920 - Польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського займають Вільнюс;

1928 - У Львові засновують греко-католицьку Богословську академію;

1963 - У повітря вперше піднімається гвинтокрил Мі-8.

Церковне свято

День пам’яті святого апостола Якова Алфеєвого

Яків був одним із дванадцяти апостолів, яких обрав Ісус Христос для проповіді Євангелія. Він був сином Алфея та братом апостола Матфея. Яків відзначався своєю послугою, лікуванням недуг та проповіддю в різних країнах.

Після зішестя Святого Духа, Яків проповідував у Юдеї, Едесі, Тирі, Газі, Елевтерополі, а також у Персії та Єгипті. Він лікував різні недуги, відганяв злих духів і приводив багатьох людей до Христа.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

З прикмет цього дня:

На талу землю випав сніг — чекайте на поганий урожай наступного року; місяць за хмарами - до посушливого літа; дощить — сніг випаде рано; кроти копають широкі нори — чекайте на швидке потепління; ще не все листя опало з вишні — до потепління.

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