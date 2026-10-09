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Росіяни атакували Херсон та Антонівку, троє людей отримали поранення – МВА

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Росіяни атакували Херсон та Антонівку, троє людей отримали поранення – МВА
Фото: https://t.me/yaroslavshanko

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що минулої доби росіяни вдарили по двом населеним пунктам: Херсону та Антонівці, були пошкоджені житлові будинки та автомобілі, поранень зазнали троє людей, написав він у своєму телеграм-каналі.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 2 населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон та Антонівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, цивільні автомобілі. Внаслідок ворожих атак у Херсонській громаді 3 людей дістали поранення", йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/7140

#поранені #херсонщина
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