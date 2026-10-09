СЕМІКІН: Росія завдала шість ударів по Запоріжжю вранці, є загиблий, серед постраждалих дитина

У п'ятницю вранці РФ шість разів атакувала Запоріжжя, наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них дитина, окрім цього унаслідок удару загинув чоловік, ворог атакував житлову забудову та заклад позашкільної освіти, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни завдали шість ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. На жаль, одна людина загинула. Це чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким. Наразі відомо про п'ятьох поранених, серед них – дитина. Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надається медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68208