Окупанти за добу втратили 1710 осіб та 1757 БпЛА – Генштаб

Сили оборони України за добу ліквідували 1710 окупантів, 67 артилерійських систем, 7 бронемашин, 1757 БпЛА, а також 617 авто та 4 одиниці спецтехніки, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у Телеграм.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.26 склали особового складу – близько 1 549 490 (+1710) осіб, танків – 12 402 (+3) од., бойових броньованих машин – 25 509 (+7) од., артилерійських систем – 50 950 (+67) од., РСЗВ – 2 199 (+5) од., засоби ППО – 1 693 (+1) од., літаків – 443 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 2 908 (+18) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 555 335 (+1757) од., крилаті ракети – 5 126 (+0) од., кораблі / катери – 35 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 160 412 (+617) од., спеціальна техніка – 4 810 (+4) од.", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42528