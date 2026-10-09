Руслан Стефанчук зустрівся із міністром фінансів Ізраїлю

Спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук у четвер зустрівся із міністром фінансів держави Ізраїль Зеевом Елькіним, політики обговорили питання гуманітарної допомоги, політики пам'яті та питання повернення викрадених українських дітей, повідомив Стефанчук у Х.

"…Окремо зосередилися на гуманітарних питаннях – передусім на поверненні українських дітей, незаконно вивезених росією. Досвід Ізраїлю у гуманітарному реагуванні та поверненні заручників може бути особливо цінним для наших міжнародних зусиль. Україна та Ізраїль добре знають, що означає жити в умовах постійних загроз безпеці. Саме тому маємо чимало напрямів, де можемо бути корисними одне одному – від гуманітарної співпраці до обміну практичним досвідом. Окремо говорили про історичну пам'ять і необхідність продовжувати чесний діалог навколо складних сторінок нашої спільної історії. Символічно, що зустріч відбулася в контексті участі ізраїльської делегації у заходах до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Обговорили й подальшу міжпарламентську співпрацю в умовах виборчого періоду в Ізраїлі. Важливо, щоб політичні процеси не переривали вже вибудувані зв'язки між Верховною Радою та Кнесетом", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/r_stefanchuk/status/2108223768044724516?s=20