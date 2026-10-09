САНДУ: Молдова готова прийняти нову хвилю біженців цієї зими

У четвер на Moldova Security Forum 2026 президент Молдови Мая Санду заявила, що Молдова готова прийняти "стільки людей скільки буде необхідно", якщо цієї зими буде так само важко, як очікує весь світ, також на форумі обговорили питання енергетичної підтримки України, повідомляє NewsMaker у своєму матеріалі.

"З 2022 року до Молдови приїхало понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій будинок. Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватиме безпеки", – сказала Санду.

На запитання, чи готова Молдова до нового потоку біженців, експрем'єр-міністр Молдови Дорін Речан відповів, що влада " розглядає такий сценарій " . "Так, це входить до наших планів. Молдова має досвід реагування на надзвичайні ситуації", – сказав він. Речан зазначив, що підготовка не обмежується гуманітарною допомогою. За його словами, електромережі Молдови та України пов'язані між собою, тому Молдові також "необхідно готуватися до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою". "Ми діятимемо за всіма цими напрямами: гуманітарним, логістичним, а також енергетичним", – заявив Речан.

На запитання "чи зможе Молдова забезпечити Україну електроенергією?", Речан відповів: "сама Молдова не зможе забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії". Він заявив, що через Молдову може проходити електроенергія з Румунії.

Представник Євросоюзу Дорота Длоухі-Суліга заявила, що ЄС продовжуватиме підтримувати українську енергосистему. Зокрема, Євросоюз поставлятиме Україні генератори, щоб не допустити найважчого сценарію. За її словами, з 2022 року ЄС допомагає Молдові зміцнювати можливості прийому українських біженців.

Джерело: https://newsmaker.md/ru/moldova-gotova-prinyat-novyi-potok-bejenczev-iz-ukrainy-etoi-zimoi-sandu-stolko-skolko-budet-nujdatsya-v-bezopasnosti