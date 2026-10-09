Південна Корея відкликає свого посла з України – ЗМІ

Південна Корея відкликає свого посла з України, окрім цього стало відомо, що російську нафту відвантажували у південнокорейських портах на судна тіньового флоту РФ, це загрожує південнокорейським суб'єктам вторинними санкціями з боку Заходу, повідомляє Visegrád 24 у себе в Х.

"Південна Корея відкликає свого посла з України. За президента Лі Чже Мьона країна наблизилася до Китаю, Північної Кореї та Росії, водночас віддаляючись від Заходу. Нещодавно стало відомо, що паливо (переважно дизель) завантажувалося в південнокорейських портах і відправлялося до Росії цього літа. Близько 176 000 тонн було перевезено на 7 танкерах, які здійснили 14 рейсів, причому три з цих танкерів перебувають під санкціями Великої Британії/ЄС/Канади/Австралії. Деяке з палива було придбано російською компанією "Роснефть", яка перебуває під санкціями США, що створює ризик для південнокорейських суб'єктів потрапити під вторинні санкції США. Дії Південної Кореї також ризикують спровокувати дипломатичну кризу з Європою, Канадою та Австралією", йдеться у пості.

Раніше Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Україна порушила домовленість про нерозголошення інформації щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР, та висловила "рішучий жаль" з цього приводу.

Джерело: https://x.com/visegrad24/status/2108158356271538536?s=20