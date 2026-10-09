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Сибіга разом із Зеленським та Мілібендом відвідали Прилуки після атаки у середу

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У четвер вдень Президент України Володимир Зеленський разом із Міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та державним секретарем із закордонних справ Едом Мілібендом приїхали до Чернігівської області у місто Прилуки для вшанування пам'яті жертв російської атаки, яка відбулася у середу, повідомив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у себе на сторінці Х.

"Разом із президентом Володимиром Зеленським та державним секретарем з закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом ми відвідали Прилуки, щоб вшанувати пам'ять жертв жахливого ракетного удару Росії по житловому будинку. Загинуло двадцять дві людини, серед них п'ятеро дітей, а ще 54 особи отримали поранення... Я вдячний Еду та Сполученому Королівству за те, що вони приїхали в Україну та стали пліч-о-пліч із нашим народом у цей болісний момент. Важливо, щоб наші партнери побачили наслідки російського терору на власні очі та зрозуміли терміновість рішень, необхідних для запобігання подальшим трагедіям. Путін має бути притягнутий до відповідальності за кожне відняте життя та кожну родину, зруйновану його агресією", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108243666196427242?s=20

#жертви #британія #прилуки #мзс
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