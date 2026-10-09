Міністр освіти і науки України прокоментував російські удари по закладам освіти на Київщині

У четвер Росія завдала ударів по закладам освіти на Київщині, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко дав свій коментар з цього приводу й закликавши не нехтувати сигналом "Повітряна тривога", повідомив він у себе в Телеграм.

"Унаслідок російської атаки на Київщину пошкоджено школу-садочок і дитячий майданчик біля неї. Під час тривоги діти перебували в укритті – завдяки цьому, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, і під ударами знову опиняються заклади освіти. Цей випадок ще раз показує, наскільки важливо вчасно реагувати на сигнал тривоги. Прошу батьків, педагогів і керівників закладів освіти й надалі не нехтувати тривогою, навіть коли вона лунає кілька разів на день", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Святопетрівському Бучанського району Київської області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено школу-садок, дитячий майданчик та скління багатоповерхових будинків, в іншому населеному пункті району було травмовано жінку.

Джерело: https://t.me/andrii_butenko_official/243