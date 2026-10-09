Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Міністр освіти і науки України прокоментував російські удари по закладам освіти на Київщині

1 хв читати
Додати як джерело

У четвер Росія завдала ударів по закладам освіти на Київщині, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко дав свій коментар з цього приводу й закликавши не нехтувати сигналом "Повітряна тривога", повідомив він у себе в Телеграм.

"Унаслідок російської атаки на Київщину пошкоджено школу-садочок і дитячий майданчик біля неї. Під час тривоги діти перебували в укритті – завдяки цьому, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі, і під ударами знову опиняються заклади освіти. Цей випадок ще раз показує, наскільки важливо вчасно реагувати на сигнал тривоги. Прошу батьків, педагогів і керівників закладів освіти й надалі не нехтувати тривогою, навіть коли вона лунає кілька разів на день", – йдеться у повідомленні.

Раніше у Святопетрівському Бучанського району Київської області внаслідок ворожої атаки було пошкоджено школу-садок, дитячий майданчик та скління багатоповерхових будинків, в іншому населеному пункті району було травмовано жінку.

Джерело: https://t.me/andrii_butenko_official/243

#садок #київська #атака #школа
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Українській стороні відомі деталі американсько-російських перемовин, але вона їх не розкриватиме – Зеленський

Українській стороні відомі деталі американсько-російських перемовин, але вона їх не розкриватиме – Зеленський

Українській стороні відомо про різні діалоги між російською та американською стороною, але публічно вона їх зміст розкривати не буде, заявив президен…

Читати