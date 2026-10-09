Кирило Буданов у складі української перемовної групи вирушив до США

Ввечері четверга керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що прямує до Сполучених Штатів Америки для переговорів щодо досягнення миру в Україні.

"Прямую до США разом із нашою перемовною групою. Заплановані важливі зустрічі. Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України. Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо", – заявив керівник ОП у Х.

Джерело: https://x.com/Kyrylo_Budanov/status/2108276438814056547?s=20