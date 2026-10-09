Kyiv Food and Wine Festival відбудеться на столичному ВДНГ 10-11 жовтня

Ювілейний — двадцять п’ятий — фестиваль українського вина Kyiv Food and Wine Festival відбуватиметься 10 та 11 жовтня у павільйоні №1 Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ), повідомляється на сайті заходу. Тут візьмуть участь понад 20 українських виноробень, серед них — нові учасники.

Гастрономічна програма заходу охоплює сирний маркет за участю крафтових сироварень, фудкорт, а також лекторій "Школи вина та сиру" із дегустаціями та освітніми виступами сомельє й галузевих експертів. Вперше заняття проходитимуть паралельно в двох залах — досі вони відбувались одним потоком.

Серед новин на сторінці у Facebook тільки-но опубліковано програму майстер-класів — вони будуть цікаві тим, хто любить створювати щось власними руками.

Крім того, 11 жовтня на алеях ВДНГ заплановано благодійний забіг Kyiv Wine Run на дистанцію 5 км із винними піт-стопами на маршруті. Увесь прибуток від продажу квитків на забіг організатори спрямують до благодійного фонду "Волонтерська спілка ПОРУЧ" для допомоги внутрішньо переміщеним особам із зон бойових дій.

Kyiv Food and Wine Festival засновано у 2014 році для популяризації українського виноробства та розвитку винної культури.