Сибіга назвав перший в історії візит Військового комітету НАТО до Києва потужним символом підтримки України

Військовий комітет НАТО здійснив перший в історії незалежності України візит до Києва, що стало потужним символом підтримки та солідарності союзників з українським народом, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х у четвер увечері.

"Я вітаю своєчасний візит Військового комітету НАТО до Києва цього тижня – перший такий візит до нашої столиці в історії незалежності України. Серед невпинних російських ударів і загроз до нашої столиці прибуло все військове керівництво НАТО та представники всіх 32 союзників", – йдеться в повідомленні.

За словами глави МЗС, перше в історії засідання Ради Україна-НАТО на рівні Військового комітету, проведене безпосередньо в Україні під співголовуванням адмірала Джузеппе Каво Драгоне та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, стало "потужним символом підтримки та солідарності".

Сибіга зазначив, що цей візит є чіткою відповіддю на намагання Росії залякати іноземних дипломатів та примусити їх залишити Київ. "Як і в травні, шантаж Путіна обернувся проти нього: партнери не йдуть, вони прибувають. Попри російські загрози, атаки та диверсії на території союзників, відносини Україна-НАТО тільки міцнішають", – підкреслив міністр.

Він повідомив, що делегація Альянсу отримала інформацію про реальну ситуацію на фронті, стратегію України та її критичні потреби безпосередньо від військового керівництва. Окремі брифінги стосувалися посилення протиповітряної оборони та завдавання далекобійних ударів. Крім того, партнери поінформували українську сторону про прогрес у передачі пакетів ППО, зокрема 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16.

Міністр також звернув увагу на високу зацікавленість країн блоку в українському військовому досвіді: "Існує безпрецедентний попит на інтеграцію бойового досвіду та знань України в доктрини, стандарти та планування оборони НАТО. Досвід України робить весь Альянс сильнішим, і наше майбутнє – у НАТО".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108263794656903491?s=20