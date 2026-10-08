МЗС: посольство України вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання Ткача

Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин затримання у Відні керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання. Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина", – сказав речник у відповідь на запит журналістів у четвер ввечері.

Тихий додав, що МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Австрії тримають ситуацію на контролі.

Раніше в УП повідомили, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання пов'язаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

Редакція видання наголосила, що вважає це затримання незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. "Наразі місцеперебування та доля Ярослава нам невідомі. Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці", – заявили в УП.

Прямого зв'язку з Ткачем редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

Видання попросило українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню.

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2026/10/08/8057137/