Україна просить скликати термінове засідання Радбезу ООН через посилення російського терору проти цивільних – Сибіга

Україна направила запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН для розгляду загрози міжнародному миру та безпеці, спричиненої посиленням російського терору, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"У відповідь на хвилю терору з боку Росії Україна звернулася з проханням скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН для обговорення його наслідків для міжнародного миру та безпеки", – написав міністр у Х у четвер ввечері.

Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з п'ятьма дітьми в Прилуках – троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, включно з Києвом. Також сьогодні, поряд з атаками на інші українські міста, російські сили вдарили по двох пасажирських автобусах у Краматорську, Донецька область, в результаті чого 30 людей загинули, а 18 отримали поранення.

"Ці атаки відбуваються в той час, коли Росія незаконно утримує постійне місце в тому самому органі, якому доручено підтримувати міжнародний мир і безпеку.

Це вимагає рішучої відповіді – такої, що підвищить вартість агресії, забезпечить відповідальність за порушення міжнародного права та надасть Україні можливості, необхідні для захисту свого народу та порятунку життів", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів Статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли твердої та адекватної відповіді.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108285654148747323?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA