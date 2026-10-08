Стефанчук: пропозиції до Цивільного кодексу з "Парламентського діалогу" опрацюють у Верховній Раді

Частина пропозицій щодо нового Цивільного кодексу, які були запропоновані під час першого етапу всеукраїнського туру "Парламентський діалог" вже опрацювали, над іншими робота продовжиться, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Перший етап "Парламентського діалогу" завершено. Понад 60 закладів вищої освіти, більш як 2500 учасників, десятки дискусій і конкретних пропозицій… І вже маємо перші результати. Частину отриманих пропозицій опрацювали. Інші – ще належить детально розглянути на парламентському рівні та в межах роботи профільної робочої групи", – написав Стефанчук у Фейсбуці у четвер.

За його словами, підсумки туру були підбити під час "круглого столу" у Верховній Раді.

"За підсумками сьогоднішнього круглого столу домовилися продовжити спільну роботу на рівні комітетів Верховної Ради, Міністерства юстиції та Верховного Суду", —

зазначив Стефанчук.

Він підкреслив, що під час зустрічей у межах "Парламентського діалогу" у різних містах України було почуто чимало думок, зауважень і конкретних пропозицій.

"Попереду – опрацювання пропозицій та втілення найкращих рішень у новому Цивільному кодексі України… Для мене принципово, щоб "Парламентський діалог" не обмежувався зустрічами й обговореннями. Щоб кожна аргументована пропозиція отримала належну фахову оцінку, а найкращі рішення знайшли своє відображення в майбутньому Кодексі", – підсумував Стефанчук.

Як повідомлялося, Стефанчук проводив всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради". У його рамках відбулися зустрічі з академічною спільнотою в Харкові, Полтаві, Вінниці, Києві, Острозі, Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт нового Цивільного кодексу України (№15150) 28 квітня 2026 року.