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Верховний комісар ООН з прав людини дав коментар щодо російських атак по Україні

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У четвер верховний комісар з прав людини Організації об'єднаних націй Фолькер Тюрк, дав свій коментар щодо нещодавніх російських обстрілів України, засудивши їх.

"Я вражений хвилею нападів, в результаті яких загинуло мирне населення по всій Україні протягом останніх чотирьох днів, включаючи сьогоднішній жахливий удар по двох громадських автобусах, в результаті якого, за даними місцевої влади, у Краматорську загинуло щонайменше 30 мирних жителів. Масштаби та характер цих нападів – вбивства та поранення людей в автобусах, в їхніх будинках та на робочих місцях у різних районах країни – викликають осуд", – заявив Тюрк

Повідомляється, що з понеділка внаслідок російських ударів загинуло щонайменше 85 мирних жителів, а ще 346 отримали поранення.

Джерело: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/10/comment-un-human-rights-chief-volker-turk-deadly-strikes-ukraine

#оон #обстріли
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