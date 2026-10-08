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Литва передала близько 250 тонн енергетичного обладнання до України – Міненерго

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Міністерство енергетики України розповіла, що литовські партнери надали Україні три силові трансформатори, а також автотрансформатор потужністю 200 МВА з 76 одиницями допоміжного обладнання для "Укренерго", повідомляє відомство у Х.

" Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України. Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 МВА з 76 одиницями допоміжного обладнання для оператора системи передачі України, "Укренерго". Це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Дякуємо нашим литовським партнерам, AB Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) та Blue/Yellow, за їхній цінний внесок у енергетичну стійкість України", – йдеться у повідомленні.

Джерело: https://x.com/MinEnergy_ua/status/2107102235331084670?s=20

#підтримка #литва #енергетика
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