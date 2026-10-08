Трамп: Американські військові не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів у США 3 листопада

США не будуть атакувати Іран до проміжних виборів 3 листопада, заявив у четвер американський президент Дональд Трамп.

"Хочу пояснити всім наступне: Іран перебуває в дуже скрутному становищі з економічного та військового погляду. Поки блокада залишається в повній силі, поки нафту перевозять у рекордних обсягах через Ормузьку протоку (лише за минулу ніч – 22 млн барелів, а з Ірану не вивезли жодного бареля нафти і не привезли жодного), ми не будемо атакувати Іран до завершення проміжних виборів у США 3 листопада", – написав він у соцмережі Truth Social.

Водночас Трамп запевнив, що США ведуть "продуктивні дискусії" з Іраном. Також президент знову пообіцяв, що Ірану не дозволять володіти ядерною зброєю.