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На Львівщині дизельний потяг зіткнувся з електровозом – УЗ

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У четвер ввечері на Львівщині зіткнулися дизельний потяг та електровоз, під час зіткнення травму отримав машиніст та четверо пасажирів, повідомляє Укрзалізниця.

"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів – Сокаль припустився зіткнення із електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали. На місці – всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", – йдеться у Телеграм каналі компанії.

 

#поїзди #аварія #львівщина
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