На Львівщині дизельний потяг зіткнувся з електровозом – УЗ

У четвер ввечері на Львівщині зіткнулися дизельний потяг та електровоз, під час зіткнення травму отримав машиніст та четверо пасажирів, повідомляє Укрзалізниця.

"Під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів – Сокаль припустився зіткнення із електровозом. Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається 4 пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали. На місці – всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", – йдеться у Телеграм каналі компанії.