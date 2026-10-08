Українська переговорна група два дні буде в США, до неї долучиться європейська – Зеленський

Українська переговорна команда у п'ятницю в США зустрінеться з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, очікується, що перемовини триватимуть два дні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Українська переговорна команда зустрічається завтра в п'ятницю у США з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. І з нашої сторони Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Також очікується зустріч два дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент додав, що розраховує на те, що у понеділок зранку переговорна команда буде у Києві, і тоді він отримає всі деталі переговорів.

За його словами, українська сторона знає, які актуальні питання піднімати з американською стороною.

"Окремо ми будемо говорити також з європейцями, там питання і грошей піднімаються, деталі щодо наближення грошей, це дуже важливо. Ну і також протиповітряна оборона", – зазначив глава держави.