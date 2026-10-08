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На правому березі Києва розпочинається відновлення тиску у водопровідній мережі – "Київводоканал"

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На правому березі Києва розпочинається відновлення тиску у водопровідній мережі – "Київводоканал"

На правому березі Києва розпочинається відновлення тиску у водопровідній мережі, повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"Насосні агрегати водопровідних об'єктів столиці запущено в роботу. Наразі розпочинається поступове відновлення тиску у водопровідних мережах правобережної частини Києва. Зокрема, йдеться про Святошинський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський та Печерський райони, де раніше спостерігалося зниження тиску та перебої з водопостачанням", – йдеться у повідомленні Київводоканалу, яке отримало агенство "Інтерфакс-Україна" у четвер увечері.

Зазначається, що для повноцінного відновлення нормативного тиску в усій мережі знадобиться певний час.

"Фахівці Київводоканалу контролюють ситуацію та працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного водопостачання", – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше у КМДА повідомляли, що тиск у системі водопостачання на правому березі Києва понижений через аварійну ситуацію у електропостачанні.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/21498

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #електро #водоаостачання
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