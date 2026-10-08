На Сумщині загинув чоловік через атаку на цивільну інфраструктуру – ОВА

Чоловік загинув через атаку окупантів на цивільну інфраструктуру Сумщини, ще вісім цивільних зазнали поранень, зокрема двоє дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Росіяни продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини – об'єкти, важливі для життєзабезпечення громад. Сьогодні внаслідок ворожого удару по одному з таких об'єктів у Сумах загинув чоловік", – написав Григоров у Телеграмі у четвер увечері.

За даними ОВА, наразі у лікарні залишаються двоє поранених чоловіків. Один із них – 58-річний – у важкому стані. Медики надають йому необхідну допомогу.

"Двоє дітей, які також постраждали під час однієї з ворожих атак, вже отримали допомогу та лікуються вдома. Також сьогодні росіяни ударним БпЛА атакували автозаправну станцію у Шостці. Постраждали четверо цивільних людей", – додав Григоров.

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