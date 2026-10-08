Глава МЗС Британії під час візиту до України оголосив про пакет зимової підтримки на майже EUR64 млн

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час першого візиту до України на цій посаді оголосив про додаткову зимову допомогу Україні майже на EUR64 млн та підтвердив подальшу підтримку Києва.

Як повідомляє уряд Британії, Мілібенд оголосив пакет фінансування зимової стійкості на суму 54 млн фунтів стерлінгів (63,73 мільйона євро). Також він зазначив, що нові санкційні заходи сьогодні означають, що понад 90% загальної нафтовидобувної потужності Росії охоплено санкційним режимом Великої Британії.

В уряді наголошують, що нове гуманітарне та енергетичне фінансування Великої Британії допоможе зміцнити готовність України до п'ятої зими повномасштабного вторгнення РФ. Прибувши до України з першим візитом як міністр закордонних справ, Ед Мілібенд разом із президентом Володимиром Зеленським відвідав місце недавнього удару в Чернігівській області, який забрав життя щонайменше 22 людей. Там він також оголосив нові санкції проти Росії та фінансування в розмірі 6 млн фунтів стерлінгів для розслідування воєнних злочинів.

Під час зустрічі з президентом Зеленським міністр закордонних справ оголосив масштабний пакет санкцій проти осіб і організацій, які допомагають підтримувати війну Росії.

Пакет, що охоплює близько 40 цілей у фінансовому, нафтовому та технологічному секторах Росії, спрямований на порушення ланцюгів постачання Росії та відрізання джерел фінансування.

"54 млн фунтів стерлінгів у комбінованому енергетичному та гуманітарному фінансуванні, як очікується, підтримають українців у зимові місяці – коли Путін знову намагається використати зиму як зброю і занурити громади в темряву. Велика Британія підтримує Україну через "трикутник підтримки" – зміцнення стійкості України; переслідування тих, хто допомагає фінансувати військову машину Росії; і зміцнення безпеки НАТО та рішуча відповідь на загрози нашій національній безпеці", – йдеться у повідомленні.

Мілібенд заявив, що "Росія могла б закінчити цю війну завтра. Натомість ми бачимо ескалацію атак, зокрема на ключову інфраструктуру та українські культурні пам'ятки".

"Моє послання Путіну чітке: ви не зможете нас перечекати. Поки ви не оберете шлях миру, Велика Британія не послабить підтримку України, наших цінностей чи нашої національної безпеки. Ви залишитеся ізгоєм", – сказав він.

В уряді розповіли, що Велика Британія підтримала понад мільйон вразливих цивільних, надавши вкрай необхідні генератори та допомогу у відновленні пошкоджених систем водопостачання та опалення.

Зазначається, що сьогоднішній внесок Великої Британії включає 20 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної безпеки України: фінансування команд, які здійснюють аварійний ремонт енергосистеми після ударів, інвестиції в резервні генератори та сонячні джерела енергії для періодів відключень, а також інвестиції в нові технології для диверсифікації енергопостачання.

Пакет також включає 34 млн фунтів стерлінгів на захист і підтримку опалення та водопостачання для українських сімей напередодні зими та надання прямої грошової допомоги у співпраці з українським урядом і партнерами на місцях, зокрема ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та Українським Червоним Хрестом.

Після візиту до Чернігова міністр закордонних справ повернувся до Києва і відвідав лікарню, де українські ветерани отримували медичну допомогу. Тут він оголосив про підтримку Великої Британії в розмірі 6,3 млн фунтів стерлінгів для внутрішніх зусиль України щодо притягнення до відповідальності винних у жахливих воєнних злочинах, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії.

На сьогодні Велика Британія надала понад 1 млрд фунтів стерлінгів гуманітарної та енергетичної підтримки Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/