Кількість постраждалих у Краматорську зросла до 20 осіб – ДСНС

Кількість постраждалих у Краматорську через ворожий удар по рейсовому автобусу зросла до 20 осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"До 20 людей збільшилася кількість постраждалих по рейсовому автобусу у Краматорську. Охоплені вогнем автобуси, уламки й тіла загиблих – рятувальники працювали серед цього жаху, допомагаючи людям", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер увечері.

Повідомляється, що над місцем удару постійно кружляли ворожі дрони, через що надзвичайникам доводилося переривати роботу та відходити в укриття.

У дописі наводяться кадри з місця трагедії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську загинуло 33 людини, ще 18 дістали поранень.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/77016